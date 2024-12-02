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За ніч до Білорусі залетіли понад 30 російських дронів Shahed

За ніч до Білорусі залетіли понад 30 російських дронів Shahed

Shahed-101 / Фото: dearborn.org

Безпілотники залітали у напрямку Лоєва, Брагіна, Річиці, Мозиря, Гомеля та Хойника.

За ніч проти понеділка, 2 грудня, до Білорусі залетів 31 російських дрон Shahed.

Про це пише моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

Безпілотники залітали у напрямку Лоєва, Брагіна, Річиці, Мозиря, Гомеля та Хойника. А один дрон рухався в напрямку Білорусі, розвернувся і вилетів до Росії, звідти знову повернувся до Білорусі, там зробив ще один розворот — і повернувся назад до Росії.

"Шахеди" над Білорусью / Схема: Беларускі Гаюн

За даними Повітряних сил України, до Білорусі та Росії вночі повернулися шість безпілотників.

Нагадаємо, у Тернополі внаслідок атаки є влучання БпЛА в житловий будинок

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