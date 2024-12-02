Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Тернополі вночі пролунав вибух — ЗМІ

Дата публікації
Перегляди
91
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
У Тернополі вночі пролунав вибух — ЗМІ

У Тернополі пролунав потужний вибух / Фото: із соцмереж

Місто під атакою ворожих БпЛА.

У Тернополі в ніч проти 2 грудня пролунав вибух.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

"У Тернополі було чутно звук вибуху, повідомили наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні.

Перед вибухом у місті була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві уламки БпЛА впали на житловий будинок.

Крім того, ми раніше інформували, що пізно ввечері 1 грудня у Києві пролунали сильні вибухи.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація