У Тернополі вночі пролунав вибух — ЗМІ

Місто під атакою ворожих БпЛА.
У Тернополі в ніч проти 2 грудня пролунав вибух.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
"У Тернополі було чутно звук вибуху, повідомили наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні.
Перед вибухом у місті була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві уламки БпЛА впали на житловий будинок.
Крім того, ми раніше інформували, що пізно ввечері 1 грудня у Києві пролунали сильні вибухи.
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