У Тернополі вночі пролунав вибух — ЗМІ

У Тернополі в ніч проти 2 грудня пролунав вибух.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

"У Тернополі було чутно звук вибуху, повідомили наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні.

Перед вибухом у місті була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві уламки БпЛА впали на житловий будинок.

Крім того, ми раніше інформували, що пізно ввечері 1 грудня у Києві пролунали сильні вибухи.

Читайте також: