Енергетики розповіли, як протистоять російським атакам

Росія цілеспрямовано атакує енергетичну систему України, щоб лишити людей взимку без тепла та світла.

Енергетики компанії ДТЕК кожен день виконують майже нездійсненні завдання через постійні обстріли зі сторони російських агресорів.

Про це йдеться у статті BBC.

"Поки інженери з ДТЕК намагаються упоратися із майже нездійсненним завданням триматися на крок попереду від невпинних атак Росії, решта країни продовжує робити те, що вона робить від початку війни: адаптується", - йдеться в матеріалі.

Україні вже навчились використовувати генератори та інші засоби зберігання енергії. В умовах постійних атак на енергосистему.

Ще до початку нової хвилі російських атак на енергосистему Україна стратила 9 ГВт потужностей генерації, що є приблизно половиною від усіх потреб під час пікових періодів в опалювальний період.

"Ми не встигаємо відновлювати не те що основне обладнання, а й навіть покрівлю та стіни. Від прильотів до прильотів це все знищується знову", - розповіли у ДТЕК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДТЕК пояснив причини тривалих відключень світла в Одесі.

Крім того, ми раніше інформували, що Ракетна атака РФ вивела з ладу частину обладнання ТЕС ДТЕК.

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