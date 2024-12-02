Энергетики рассказали, как противостоят российским атакам

Россия целенаправленно атакует энергетическую систему Украины, чтобы оставить людей зимой без тепла и света.

Энергетики компании ДТЭК каждый день выполняют почти невыполнимые задачи из-за постоянных обстрелов со стороны российских агрессоров.

Об этом говорится в статье BBC.

"Пока инженеры из ДТЭК пытаются справиться с почти невыполнимой задачей держаться на шаг впереди от неустанных атак России, остальная страна продолжает делать то, что она делает с начала войны: адаптируется", — говорится в материале.

Украине уже научились использовать генераторы и другие средства хранения энергии. В условиях неизменных атак на энергосистему.

Еще до начала новой волны российских атак на энергосистему Украина казнила 9 ГВт мощностей генерации, что является примерно половиной всех потребностей во время пиковых периодов в отопительный период.

"Мы не успеваем восстанавливать не только основное оборудование, но даже кровлю и стены. От прилетов к прилетам это все уничтожается снова", — рассказали в ДТЭК.

Напомним, ранее сообщалось, что ДТЭК объяснил причины длительных отключений света в Одессе.

Кроме того, мы ранее информировали, что ракетная атака РФ вывела из строя часть оборудования ТЭС ДТЭК.

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