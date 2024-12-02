В Тернополе ночью раздался взрыв — СМИ

В Тернополе в ночь на 2 декабря прогремел взрыв.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

"В Тернополе был слышен звук взрыва, сообщили наши корреспонденты", — говорится в сообщении.

Перед взрывом в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обломки БПЛА упали на жилой дом.

Кроме того, мы ранее информировали, что поздно вечером 1 декабря в Киеве раздались сильные взрывы.

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