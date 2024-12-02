В Тернополе ночью раздался взрыв — СМИ

Город под атакой вражеских БПЛА.
В Тернополе в ночь на 2 декабря прогремел взрыв.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
"В Тернополе был слышен звук взрыва, сообщили наши корреспонденты", — говорится в сообщении.
Перед взрывом в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обломки БПЛА упали на жилой дом.
Кроме того, мы ранее информировали, что поздно вечером 1 декабря в Киеве раздались сильные взрывы.
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