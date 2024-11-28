В Луцке раздаются взрывы — что известно

В Луцке работает ПВО — раздаются взрывы.

Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук.

"Прошу быть в безопасном месте!" – написал мэр Луцка.

Также было сообщение от Воздушных сил об угрозе применения врагом ударных БПЛА в Волынской области.

Добавим, что 28 ноября Луцк уже страдал отракетного удара россиян. Власти города сообщили о последствиях, в частности, отсутствии электричества.

Также в ночь на 28 ноября РФ ударила по территории региона. Часть осталась без света.

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