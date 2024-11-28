"Динамо" объявило стартовый состав на матч Лиги Европы против "Виктории" Пльзень

Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Киевское "Динамо" объявило стартовый состав на матч пятого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25 против "Виктории" Пльзень, который состоится 28 ноября на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге.

"Динамо": Бущан, Биловар, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Шапаренко, Вивчаренко, Буяльский, Рубчинский, Ванат

Запасные: Нещерет, Моргун, Дячук, Волошин, Кабаев, Малыш, Тымчик, Герреро, Брагару, Михайленко

Также стал известен стартовый состав чешского клуба на матч против "Динамо".

"Виктория": Едличка, Две, Маркович, Емелка, Каду, Черв, Калвах, Шулц, Суаре, Выдра, Йирка

Запасные: Тврдонь, Байер, Гейда, Палуска, Рикардиньо, Копиц, Сойка, Москера, Панош, Гавер, Слончик, Вашулин

Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Виктория" Плзень доступна на нашем сайте.

После четырех туров команда Александра Шовковского занимает последнее, 36-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы, не набрав ни одного очка.

Ранее "Динамо" разгромно проиграло "Лацио" (0:3), уступило "Хоффенхайму" (0:2), потерпело поражение от "Ромы" (0:1) и потерпело сокрушительное поражение от "Ференцвароша" (0:4).

"Виктория" Пльзень идет на 16-й позиции турнирной таблицы Лиги Европы, имея в своем активе 6 очков. Чешский клуб сыграл вничью с "Айнтрахтом" (3:3), "Лудогорцем" (0:0), ПАОКом (2:2) и победил "Реал Сосьедад" (2:1).

Напомним, в обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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