При каких условиях в Украине мобилизуют всех: эксперт ответил

Эксперт призвал всех украинских мужчин готовиться, что их рано или поздно могут мобилизовать.

Если полномасштабная война продлится еще несколько лет, в Украине будут воевать все мужчины.

Об этом заявил военный аналитик Денис Попович, передает "Киев 24".

"Все зависит от того, сколько будет продолжаться война. Если она затянется еще на год-два-три, то в таком случае все мы пойдем и будем мобилизованы. К этому нужно быть готовым", – говорит эксперт.

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По его словам, если полномасштабная война затянется еще на три года, взрослое население Украины будет привлекаться все больше и больше к боевым действиям.

"Мобилизацию Запад за нас не сделает. Мы должны обеспечивать мотивацию, инструментарий мобилизации, правовую защиту и неотвратимость наказания за коррупцию во время мобилизации", – подытожил Попович.

Ранее в западных СМИ сообщали, что администрация действующего президента США Джо Байдена якобы призывает Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет.

У Зеленского ответили, что такф призывы не имеют смысла, ведь Запад в свою очередь не предоставлял достаточное количество вооружения и техники для оснащения даже уже мобилизованных солдат.

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