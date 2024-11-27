Изменения в правилах ВВК: чего ожидать военнообязанным

Минобороны внесло важные изменения в Положение о ВВК.

В соответствии с приказом № 686 Министерство обороны Украины внесло важные изменения в положение о военно-врачебной комиссии ( ВВК ) Вооруженных Сил Украины.

Об этом рассказала военная адвокат Дарья Голодняк.

Одним из ключевых изменений в распоряжении является установление четких сроков проведения медицинских осмотров и исследований. Теперь общий срок проведения медицинских осмотров – не более 4 дней. Сюда входит прохождение врачей и необходимые исследования.

В случае необходимости дополнительных лабораторных или инструментальных исследованиях для уточнения состояния здоровья срок может быть продлен, но не более чем на 14 дней.

За этими изменениями военнослужащие или военнообязанные смогут быстрее получить результаты осмотра.

Также есть изменения в степени пригодности. Согласно Таблице расстройств болезней, диагнозов теперь профильные статьи по-прежнему делятся на подпункты, которые по-новому соотносятся со степенью годности:

пригоден к службе;

пригоден к ТЦК и СП/тыловым частям;

временная непригодность с пересмотром;

непригоден к службе.

Ранее категория "непригодная с исключением из военного учета" позволяла военнообязанным с серьезными диагнозами быть полностью исключенными из реестра. Однако теперь это понятие упразднено.

Теперь, если по состоянию здоровья лицо непригодно к военной службе, оно все равно остается военнообязанным. Это означает, что даже в этом случае гражданин будет состоять на соответствующем учете. Это исключает возможность освобождения от военного учета.

Напомним, электронная ВВК заработает уже в следующем году.

Читайте также: