Как будет работать электронная ВВК: объяснение Минобороны

Ожидается, что электронная ВВК заработает уже в следующем году.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко во время Ukrainian Outsourcing Summit анонсировала внедрение в следующем году обмена данными между реестром "Оберег" и электронной системой здравоохранения (ЭСОЗ). По ее словам, это фактически будет электронной ВВК.

Об этом сообщает "24 Канал".

Черногоренко объяснила, что электронная ВВК будет предусматривать конкретный алгоритм действий:

военнообязанный будет проходить ежегодный медосмотр в своем заведении здравоохранения;

результаты скрининга будет заверять своей цифровой подписью семейный врач, а будут храниться они в ЭСОЗ;

при отсутствии хронических заболеваний и нареканий на самочувствие в системе появляется отметка о пригодности, в случае жалоб или подозрений на наличие патологии военнообязанного будут направлять на дополнительные обследования;

вместе с отметкой о пригодности/непригодности в ВВК будут направляться антропометрические данные военнообязанного: рост, вес, окружность грудной клетки и т.д.

ВВК проводит арбитраж данных, полученных от ЭСОЗ.

Заместитель министра обороны добавила, что военные врачи при необходимости смогут подвергнуть сомнению рекомендации семейного врача и самостоятельно оценить пригодность человека к военной службе. В частности, определить, в какие войска и на какую должность его можно мобилизовать. Все эти изменения будут фиксироваться онлайн и заверяться личной цифровой подписью.

Напомним, Минобороны, Минздрав и Минцифры в течение двух недель разработают шаги по цифровизации ВВК. Представители Министерства здравоохранения рассказали о внедрении системы оценки повседневного функционирования человека с целью назначения инвалидности.

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