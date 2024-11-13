В Украине проверят учреждения, проводимые ВВК

Министерство обороны в скором времени планирует инициировать проверки заведений, которые проводят военно-врачебные комиссии (ВВК).

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

"Министерство обороны планирует инициировать возможность проверок, инспекций или мониторинга заведений, проводимых ВВК", — сказал спикер оборонного ведомства.

По его словам, такие проверки призваны обеспечить надлежащее выполнение правил мобилизации и медицинских стандартов и предотвратить возможные нарушения.

Лазуткин уточнил, что ответственность за нарушение в процессе мобилизации распределяется в зависимости от этапа, на котором оно произошло.

"Если нарушение произошло на этапе медицинского осмотра, то ответственность лежит на Министерстве здравоохранения и НСЗУ в рамках заключенных договоров. Если неправильно вынесен заключение ВВК, то это ответственность ВВК, и реагирование должно осуществлять Минобороны", — пояснил он.

Ранее нардепка Анна Скороход заявила, что у ВВК есть указание "сверху" признавать всех пригодными.

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