В Украине проверят учреждения, проводимые ВВК

Минобороны планирует проверить учреждения, проводимые ВВК.
Министерство обороны в скором времени планирует инициировать проверки заведений, которые проводят военно-врачебные комиссии (ВВК).
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
"Министерство обороны планирует инициировать возможность проверок, инспекций или мониторинга заведений, проводимых ВВК", — сказал спикер оборонного ведомства.
По его словам, такие проверки призваны обеспечить надлежащее выполнение правил мобилизации и медицинских стандартов и предотвратить возможные нарушения.
Лазуткин уточнил, что ответственность за нарушение в процессе мобилизации распределяется в зависимости от этапа, на котором оно произошло.
"Если нарушение произошло на этапе медицинского осмотра, то ответственность лежит на Министерстве здравоохранения и НСЗУ в рамках заключенных договоров. Если неправильно вынесен заключение ВВК, то это ответственность ВВК, и реагирование должно осуществлять Минобороны", — пояснил он.
Ранее нардепка Анна Скороход заявила, что у ВВК есть указание "сверху" признавать всех пригодными.
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