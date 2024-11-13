Может ли Украина создать ядерное оружие: важное заявление МИД

Информация о том, что Украина за несколько месяцев "может разработать элементарное ядерное оружие", на самом деле не соответствует действительности. Использование Украиной ядерных материалов в военных целях невозможно.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Он подчеркнул, что Украина придерживается Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие. Украина тесно сотрудничает с МАГАТЭ и является полностью прозрачной для ее мониторинга, что делает невозможным использование ядерных материалов в военных целях", — написал Тихий в сети Х.

Напомним, ранее издание The Times со ссылкой на документы, подготовленные для Министерства обороны Украины, сообщило, что у Украины есть возможности для создания собственного ядерного оружия за несколько месяцев и может разработать простую ядерную бомбу в случае прекращения американской военной помощи.

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