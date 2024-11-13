В Україні перевірять установи, які проводять ВЛК

Міністерство оборони незабаром планує ініціювати перевірки закладів, які проводять військово-лікарські комісії (ВЛК).

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

"Міністерство оборони планує ініціювати можливість перевірок, інспекцій чи моніторингу закладів, які проводять ВЛК", – сказав речник оборонного відомства.

За його словами, такі перевірки покликані забезпечити належне виконання правил мобілізації та медичних стандартів і запобігти можливим порушенням.

Лазуткін уточнив, що відповідальність за порушення у процесі мобілізації розподіляється залежно від етапу, на якому воно сталося.

"Якщо порушення сталося на етапі медичного огляду, то відповідальність лежить на Міністерстві охорони здоров’я та НСЗУ у рамках укладених договорів. Якщо неправильно винесено висновок ВЛК, то це є відповідальністю ВЛК, і реагування має здійснювати Міноборони", – пояснив він.

Раніше нардепка Анна Скороход заявила, що у ВЛК є вказівка "зверху" визнавати всіх придатними.

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