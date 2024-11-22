Як працюватиме електронна ВЛК: пояснення Міноборони

Очікується, що електронна ВЛК запрацює вже наступного року.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час Ukrainian Outsourcing Summit анонсувала впровадження наступного року обміну даними між реєстром "Оберіг" та електронною системою охорони здоров'я (ЕСОЗ). За її словами, це фактично буде електронною ВЛК.

Про це повідомляє "24 Канал".

Черногоренко пояснила, що електронна ВЛК передбачатиме конкретний алгоритм дій:

військовозобов'язаний проходитиме щорічний медогляд у своєму закладі охорони здоров'я;

результати скринінгу завірятиме своїм цифровим підписом сімейний лікар, а зберігатимуться вони в ЕСОЗ;

за відсутності хронічних захворювань та нарікань на самопочуття, у системі з'являється позначка про придатність, у разі скарг чи підозр на наявність патології військовозобов'язаного направлятимуть на додаткові обстеження;

разом з позначкою про придатність/непридатність до ВЛК направлятимуться антропометричні дані військовозобов'заного: зріст, вага, окружність грудної клітини тощо.

ВЛК проводить арбітраж отриманих даних з ЕСОЗ.

Заступниця міністра оборони додала, що військові лікарі за потреби зможуть піддати сумніву рекомендації сімейного лікаря, та самостійно оцінити придатність особи до військової служби. Зокрема, визначити у які війська та на яку посаду її можна мобілізувати. Всі ці зміни будуть фіксуватись онлайн та завірятись особистим цифровим підписом.

Нагадаємо, Міноборони, МОЗ та Мінцифри протягом двох тижнів розроблять кроки з цифровізації ВЛК. Представники Міністерства охорони здоров’я розповіли про запровадження системи оцінки повсякденного функціонування людини з метою призначення інвалідності.

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