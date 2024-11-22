"Карта" з поділом України на три частини: у ГУР підтвердили, що РФ дійсно має такий план

За інформацією ГУР, цей документ був підготовлений в міноборони та генштабі збройних сил РФ приблизно рік тому.

Росія дійсно має довгостроковий план щодо поділу української території на три частини.

Про це заявив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький для "Інтерфакс-Україна", коментуючи так звану "карту" поділу України, яка спричинила резонанс у Мережі.

У РФ цей план підготували із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року.

"Перш за все, ГУР МО знайоме з цим документом. Скажу більше, цей документ був підготовлений в міноборони та генштабі збройних сил рф приблизно у грудні минулого року. Зазначений документ лягає в основу перспективного оборонного планування на певний період часу - мінімум на 10 років. Зокрема, цей документ був розроблений на період 2026-2035 рік з перспективою до 2045 року", – сказав Скібіцький.

Він нагадав, що недавно керівник ГУР Кирило Буданов озвучив деякі елементи цього документа. Зокрема, Буданов зазначав, що РФ намагатиметься "вирішити" питання України до 2026 року, що і "прописано у цьому російському документі". Водночас, керівник ГУР був певен, що Росії потрібна не якась частина, а вся Україна.

"І цей сценарій розвитку подальшого з можливим поділенням території актуальний навіть не на 2035-45 рік. Він вже буде актуальний найближчим часом, на 2026 рік, а може і раніше. Ви чули заяви Путіна стосовно українських територій. Він вже говорить, що Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька області і Крим – це начебто території РФ згідно з їхньою конституцією", – уточнив Вадим Скібіцький.

Представник ГУР зауважив, що на оприлюдненій "карті" вже показано, що росіяни сприймають окуповані українські території як "нові території Росії".

Також документі дійсно прописаний розподіл України, що передбачає встановлення в Києві проросійського уряду, або обов'язково "нейтрального", тобто без вступу країни у НАТО.

Так звана "карта" поділу України за планами Кремля / Фото: Фото з відкритих джерел

За його словами, Кремль вже проаналізував загрози, які будуть для Росії до 2050 року.

Чи дійсно цей документ росіяни можуть намагатися передати до США

Скібіцький відповів, що така загроза є. Наразі немає інформації про те, що цей документ міг бути десь переданий, але це не виключається.

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