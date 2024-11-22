Як убивали неугодних Путіну: розвідка США розсекретила дані — Bloomberg

Влада Росії використовує спецслужби за кордоном для усунення тих, кого вважає загрозою кремлівському режиму. Убивства політичних противників Путіна з високою ймовірністю продовжуватимуться й надалі.

Про це йдеться у частково розсекреченому звіті дирекції Національної розвідки США, який було надано виданню Bloomberg.

У документі міститься перелік убивств, скоєних від початку 2000-х років. Американська розвідка вважає, що їх було здійснено російськими спецслужбами і санкціоновано особисто Путіним.

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Убивство виконувача обов’язків президента Чеченської республіки Ічкерія Зелімхана Яндарбієва було скоєно в Катарі 2004 року. Виконавцями були співробітники російського ГРУ Анатолій Білашков та Василь Богачев. Їх засудили в Катарі до довічного ув'язнення, але згодом передали Росії. Їхня подальша доля невідома.

Найвідоміший випадок - отруєння радіоактивним полонієм колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. Убивство було скоєне у 2006 році у Лондоні. Британські слідчі встановили, що виконавцем був офіцер ГУР Андрій Луговой, який згодом став депутатом російської Держдуми.

Російські спецслужби називають причетними до смерті у 2012 році у Великій Британії російського бізнесмена Олександра Перепеличного. Він вважався одним із ключових інформаторів у справі про можливе відмивання грошей у Європі російськими чиновниками і помер незадовго до того, як мав свідчити про це у суді. Американська розвідка має підстави вважати, що Перепеличного теж отруїли.

Убивство луганського сепаратиста Олександра Беднова на прізвисько “Бетмен” у 2015 році, за даними американської розвідки, було скоєне за наказом Кремля, щоб зміцнити російський контроль у регіоні. Броньований автобус, яким їхав Беднов, був розстріляний озброєними людьми нібито через те, що він та його підлеглі відмовилися виконувати вимоги міліції самопроголошеної "ЛНР".

Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запити агентства Bloomberg із проханням прокоментувати цю інформацію.

Нагадаємо, нагадаємо, в лютому 2024 року помер російський опозиціонер Олексій Навальний, який відбував покарання в колонії.

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