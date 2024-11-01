Скандальный генерал Содоль уволился из ВСУ через ВЛК — Безугла

Генерал-лейтенант Юрий Содоль, которого защитник "Азовстали" обвинил в отдаче "бессмысленных приказов", уволился из Вооруженных Сил Украины по состоянию здоровья.

Об этом сообщила народная депутат Марьяна Безуглая.

"А генерал Содоль уволился из Вооруженных Сил Украины через ВЛК", — написала она в своем Telegram.

Напомним, 24 июня защитник "Азовстали" Богдан Кротевич обратился в ДБР с просьбой провести расследование в отношении одного из боевых генералов, не называя его имени. Однако УП со ссылкой на собственные источники сообщило, что Кротевич жалуется на командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

Несмотря на откровенное заявление "азовца", что "Содоль положил больше ребят бессмысленными приказами, чем любой российский генерал", ДБР до сих пор не возбудило дело против генерал-лейтенанта.

Более того, по данным журналиста Сергея Стерненко, Содоль находился в одном из медицинских учреждений для того, чтобы списаться с украинской армии по состоянию здоровья. А по словам Богдана Кротевича, в ДБР до сих пор всячески швыряют его заявления, делают отписки, так и не вызывали на допрос, и заметно, что дело пытаются "замять".