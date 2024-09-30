Суд обязал ГБР открыть производство по генералу Содолю – Кротевичу

"Азовец" Кротевич добился от суда, чтобы ГБР возбудило дело против генерала Содоля.

Киевский апелляционный суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить дело против экскомандующего Объединенными силами ВСУ генерала Юрия Содоля.

Об этом сообщил начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич в понедельник, 30 сентября, в Telegram.

Суд отменил предварительное решение Шевченковского райсуда Киева, отклонившего жалобу Кротевича на ГБР из-за того, что оно не возбудило дело против Содоля. По словам "азовца", суд обязал ГБР не позднее 24 часов внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Украины.

Кротевич рассказал, что сегодня впервые выступал перед судом. И сегодня он возвращается обратно на Торецкое направление фронта.

"Я был готов к отказу, но хотел услышать его лично. Способны ли судьи сказать мне, что в моих показаниях относительно генерала Содоля нет состава преступления. Когда мне предоставили слово, я отметил, что хочу увидеть справедливость. По состоянию на сейчас расследования проводятся почти по всем командирам бригад, однако некоторое военное руководство испытывает безнаказанность за свои действия.

И только справедливый суд может защитить тех, кто действительно отдает свою жизнь ради Родины, тех, кто воюет в окопах", – подчеркнул он.

"Азовец" предупредил, что если не будет ответственности, "генералитет продолжит воевать людьми как пешками".

"Но мы не россияне, мы не имеем права так делать. То, что мы видим на передовой – истощение, это результат предварительного управления бригадами как мясом. Это не должно происходить снова", – отметил военный.

"Это большой шаг вперед, но еще не победа", – сказал Кротевич.

Скандал вокруг генерала Юрия Содоля: предыстория

Напомним, 24 июня защитник "Азовстали" Богдан Кротевич обратился в ГБР с просьбой провести расследование в отношении одного из боевых генералов, не называя его имени. Однако УП со ссылкой на собственные источники сообщило, что Кротевич жалуется на командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

Содоль, по словам азовца, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал".

После обвинения Кротевича в больших потерях территорий и личного состава президент Украины Владимир Зеленский уволил Содоля с должности командующего Объединенными силами ВСУ.

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При его Кротевиче, показания против экскомандующего Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля могут дать "многие командиры, многие Герои Украины".

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