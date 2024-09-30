Суд зобов'язав ДБР відкрити провадження щодо генерала Содоля – Кротевич

"Азовець" Кротевич домігся від суду, щоб ДБР порушило справу проти генерала Содоля.

Київський апеляційний суд зобов’язав Державне бюро розслідувань (ДБР) порушити справу проти екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ генерала Юрія Содоля.

Про це повідомив начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич у понеділок, 30 вересня, в Telegram.

Суд скасував попереднє рішення Шевченківського райсуду Києва, який відхилив скаргу Кротевича на ДБР через те, що воно не порушило справу проти Содоля. За словами "азовця", суд зобов'язав ДБР не пізніше 24 годин внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 425 Кримінального кодексу України.

Кротевич розповів, що сьогодні вперше виступав перед судом. І сьогодні ж він повертається назад на Торецький напрямок фронту.

"Я був готовий до відмови, але хотів почути її особисто. Чи здатні судді сказати мені, що в моїх свідченнях стосовно генерала Содоля немає складу злочину. Коли мені надали слово, я наголосив на тому що хочу побачити справедливість. Станом на зараз розслідування проводяться майже по всім командирам бригад, проте деяке військове керівництво відчуває безкарність за свої дії.

І тільки справедливий суд може захистити тих, хто насправді віддає своє життя заради Батьківщини, тих хто воює в окопах", – наголосив він.

"Азовець" попередив, що якщо не буде відповідальності, "генералітет продовжить воювати людьми як пішаками".

"Але ми не росіяни, ми не маємо права так робити. Те що ми бачимо на передовій – виснаження, це результат попереднього керування бригадами як мʼясом. Це не повинно відбуватись знов", – зазначив військовий.

"Це великий крок вперед, але ще не перемога", – сказав Кротевич.

Скандал навколо генерала Юрія Содоля: передісторія

Нагадаємо, 24 червня захисник "Азовсталі" Богдан Кротевич звернувся в ДБР із проханням провести розслідування щодо одного з бойових генералів, не називаючи його імені. Проте УП з посиланням на власні джерела повідомила, що Кротевич скаржиться на командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Содоль, за словами азовця, "убив більше українських військових, аніж будь-який російський генерал".

Після звинувачення Кротевича у великих втратах територій та особового складу, президент України Володимир Зеленський звільнив Содоля з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

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За його Кротевича, свідчення проти екскомандувача Обʼєднаних сил ЗСУ Юрія Содоля можуть дати "багато командирів, багато Героїв України".

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