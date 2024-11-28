За яких умов в Україні мобілізують усіх: експерт відповів

Експерт закликав усіх українських чоловіків готуватися, що їх рано чи пізно можуть мобілізувати.

Якщо повномасштабна війна триватиме ще декілька років, в Україні воюватимуть усі чоловіки.

Про це заявив військовий аналітик Денис Попович, передає "Київ 24".

"Все залежить від того, скільки триватиме війна. Якщо вона затягнеться ще на рік-два-три, то в такому разі всі ми підемо і будемо мобілізовані. До цього треба бути готовим", – каже експерт.

Також читайте Ілон Маск відреагував на заклики знизити мобілізаційний вік в Україні до 18 років

За його словами, якщо повномасштабна війна затягнеться ще на три роки, доросле населення України залучатиметься все більше, і більше до бойових дій.

"Мобілізацію Захід за нас не зробить. Ми повинні забезпечувати мотивацію, інструментарій мобілізації, правововий захист і невідворотність покарання за корупцію під час мобілізації", – підсумува Попович.

Раніше у західних ЗМІ повідомляли, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена нібито закликає Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років.

У Зеленського відповіли, що такф заклики не мають сенсу, адже Захід своєю чергою не надава достатньої кількості озброєння і техніки для оснащення навіть уже мобілізованих солдатів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.