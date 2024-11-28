У Львові буде вулиця Ірини Фаріон: яку перейменували

Вулиця, названа на честь української мовознавиці та громадської діячки, розташована у Галицькому районі міста.
У четвер, 28 листопада, на пленарному засіданні Львівської міської ради депутати ухвалили рішення про перейменування вулиці Технічної у Львові на честь громадської діячки Ірини Фаріон, яку було вбито в липні цього року.
Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
Ця вулиця розташована у Галицькому районі міста і пролягає від вулиці Матейка до стику вулиць вулиць Устияновича та Бібліотечної. Неподалік розташоване студентське містечко Львівської політехніки, де викладала Ірина Фаріон та університет імені Франка, де вона навчалася.
У Львівській міській раді нагадали, що в Ірину Фаріон стріляли 19 липня цього року, від отриманого поранення вона померла у лікарні.
22 липня з мовознавицею попрощались тисячі українців. Поховали її на Личаківському кладовищі, на полі № 22.
Наприкінці літа на фасаді будинку на вул. Масарика, 3, де проживала Ірина Фаріон, відкрили меморіальну таблицю.
Нагадаємо, підозрюваного у скоєнні вбивства колишньої нардепки Ірини Фаріон затримали у Дніпрі. Над розкриттям злочину працювали сотні фахівців із різних правоохоронних структур.
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