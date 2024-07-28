Хто і навіщо вбив Ірину Фаріон: таємниці та основні версії

ТСН розбиралася, чи дійсно Ірину Фаріон міг вбити 18-річний юнак без сторонньої допомоги, і що у цій гучній справі вказує на російський слід.

Обличчя, в яке цього тижня уважно вдивлялася вся країна – хлопчик, який добре вчився, займався спортом, нібито закінчив курси оператора БПЛА і хотів йти на фронт. Там уже воює і його батько. Але саме його, 18-річного В'ячеслава Зінченка, підозрюють у вбивстві ексдепутатки і мовознавиці Ірини Фаріон.

Чи дійсно вбивця – 18-річний юнак, що могло стати мотивом, і що у цій гучній справі вказує на російський слід, йдеться в ТСН.

На прохання прокурорів підозрюваного триматимуть під вартою: без права внесення застави.

За 6 днів після вбивства керівництво міністерства внутрішніх справ відзвітувало – вони затримали підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Це 18-річний житель Дніпра. Правоохоронці опитали майже тисячу свідків, проаналізували 9 тисяч фото з камер спостережень і переконують, що таки знайшли стрільця.

Ось його перше відеоінтерв'ю після затримання.

"А ви скоювали якісь вбивства?"

"Буде видно, подивимося".

Ви винні?

"Наступне питання".

Чи відповідає так людина, яка не скоювала жодного злочину?

Наступного дня, вже у Львові Вячеслав поводить себе впевненіше і, як відзначають присутні у залі журналісти, навіть зухвало. Він показує язика дочці Ірини Фаріон, коли та запитує його, він не відповідає їй.

На самому суді Вячеслав поводиться спокійно. Обіцяє після засідання дати інтерв'ю журналістам, але їхні запитання саме про вбивство називає нудятиною, і зрештою робить заяву.

"Я нікого не вбивав, з Фаріон я нічого не робив", – запевнив хлопець.

Колеги з видання “Слоідство інфо” першими поспілкувалися з мамою підозрюваного Оленою. Вона теж не вірить, що її син міг застрелити людину, але мама припускає, що син міг бути співучасником.

Одразу після зухвалого вбивства Ірини Фаріон слідчі заявляють, знайти стрільця буде дуже складно. Він ідеально замаскувався за широкими трекінговими окулярами та панамкою, мовляв навіть штучний інтелект став безсилим і не зміг визначити особу. Натомість штучний інтелект визначив бренд тих самих окулярів та панамки, а ще – яка особа ці аксесуари купила практично одночасно та ще й відправила до Львова поштою.

Так, Вячеслав Зінченко. Слідчі одразу аналізують його дописи у соцмережах, де він підписаний на російські неонацистські групи. Одна з них якраз і взяла на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон і навіть оприлюднила відео вбивства. Слідчі вже підтвердили – воно коротке, смикане, але не постановочне. А ще, знаходять ось це повідомлення Зінченка невідомому.

"Салют! по коштах пропозиція в силі? Якщо так – скину гаманець!"

А ще Слава цікавиться в інтернеті стартовим пістолетом і як його можна переробити у бойовий. До речі, зброю, з якої вбили Ірину Фаріон не знайшли й досі, як і одяг.

Так що, все сходиться? Справу розкрито? Але навіть правоохоронці сумніваються, що цей злочин скоїв убивця-одинак. Бо для цього потрібна була не лише зброя, адреса жертви, детальний план як саме діяти. Потрібні були елементарно кошти, щоб 9 днів знімати житло у центрі Львова, придбати квитки на потяг, зрештою купувати зброю, одяг, аксесуари. Як для 19-річного хлопця без заробітків, сума солідна.

А ще відео вбивства, хто його зняв? Сам Вячеслав, однією рукою стріляв, іншою знімав? Чи помічник? А може куратор? Забагато запитань як для простого вбивства на грунті особистої неприязні. Тому це лише початок великої і заплутаної історії під назвою “Вбивство Ірини Фаріон”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Хто і навіщо вбив Ірину Фаріон: таємниці та основні версії

Хто і навіщо вбив Ірину Фаріон: таємниці та основні версії

Нагадаємо, 25 липня президент Зеленський повідомив, що у Дніпрізатримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

Міністр внутрішніх справ уточнив, що ймовірному стрільцю 18 років, він мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

У генпрокуратурі додали, що встановити його особу вдалося за фото зі смарт-камер відеоспостереження.

За словами сусідів, затриманий жив з мамою, гарно вчився та займався футболом. Батько затриманого у розмові з журналістами підтвердив, що воює на фронті. Він запевняє, що у сина не було мотиву вбивати Фаріон.

Водночас, за даними OSINT-аналітиків "Телебачення Торонто", 18-річний юнак був підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські. Зокрема, у коментарях він згадував про російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.

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