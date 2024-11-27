США пропонує Україні швидке вирішення проблем з мобілізацією – Reuters

Білий дім чинить тиск на Київ з метою посилення його боєздатності у війні проти російської агресії. У США вважають, що Україна має розглянути можливість зниження призовного віку своїх солдатів до 18 років.

Про це пише Reuters із посиланням на слова неназваного високопоставленого представника адміністрації Білого дому.

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У бесіді з журналістами у середу, 27 листопада, джерело заявило, що в існуючих умовах Україна не може мобілізувати та підготувати достатню кількість новобранців для відправлення на фронт.

"Зараз їм потрібні солдати. Росіяни насправді домагаються прогресу, сталого прогресу на сході, і вони починають відтісняти українські позиції в Курську... Розширення мобілізації та додаткова жива сила можуть відіграти ключову роль на полі бою вже сьогодні", – наголосив чиновник.

Нагадаємо, в армії зазначають, що війську потрібно більше молоді та пропонують знизити мобілізаційний вік до 20, а то й 18 років.

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