Ракетный удар по Луцку: власти сообщили о последствиях

Противник цинично обстрелял украинские города ракетами.
В результате ракетной атаки РФ 28 ноября в Луцке зафиксировано несколько попаданий. Есть отключение света.
Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.
Он отмечает, что до отбоя разглашать нельзя озвучивать, куда именно попал враг. Также известно, что:
- пока не работает электротранспорт, отреагировать на ситуацию пытаются максимальным выпуском автобусами;
- критическую инфраструктуру подключают к альтернативным источникам энергии;
- школьники, обучающиеся в первой смене, перейдут на дистанционное обучение;
- открытые пункты несокрушимости.
По состоянию на данный момент, к счастью, информации о пострадавших нет.
Напомним, в ночь против 28 ноября армия РФ нанесла удары по Волынской области. Произошли попадания на территории региона. Часть Луцка осталась без света.
Читайте также: