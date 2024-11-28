Ракетный удар по Луцку: власти сообщили о последствиях

В результате ракетной атаки РФ 28 ноября в Луцке зафиксировано несколько попаданий. Есть отключение света.

Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.

Он отмечает, что до отбоя разглашать нельзя озвучивать, куда именно попал враг. Также известно, что:

пока не работает электротранспорт, отреагировать на ситуацию пытаются максимальным выпуском автобусами;

критическую инфраструктуру подключают к альтернативным источникам энергии;

школьники, обучающиеся в первой смене, перейдут на дистанционное обучение;

открытые пункты несокрушимости.

По состоянию на данный момент, к счастью, информации о пострадавших нет.

Напомним, в ночь против 28 ноября армия РФ нанесла удары по Волынской области. Произошли попадания на территории региона. Часть Луцка осталась без света.

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