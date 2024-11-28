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Ракетний удар по Луцьку: влада повідомила про наслідки

Ракетний удар по Луцьку: влада повідомила про наслідки

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Ракетний удар по Луцьку: влада повідомила про наслідки

Ракетний удар / фото ілюстративне

Противник цинічно обстріляв українські міста ракетами.

Внаслідок ракетної атаки РФ 28 листопада у Луцьку зафіксовано декілька влучань. Є відключення світла.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Він наголошує, що до відбою розголошувати не можна озвучувати, куди саме поцілив ворог. Також відомо, що:

  • наразі не працює електротранспорт, зреагувати на ситуацію намагаються максимальним випуском автобусами;
  • критичну інфраструктуру під'єднують до альтернативних джерел енергії;
  • школярі, які навчаються у першу зміну, перейдуть на дистанційне навчання;
  • відкриті пункти незламності.

Станом на зараз, на щастя, інформації про постраждалих немає.

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