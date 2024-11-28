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В Івано-Франківську сталися потужні вибухи

В Івано-Франківську сталися потужні вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

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Зранку 28 листопада під час повітряної тривоги в Івано-Франківську сталися потужні вибухи. Повідомлялося про небезпеку ракетного удару. 

Про це повідомила кореспондентка ТСН та моніторингові чати.

За інформацією нашої кореспондентки, в Івано-Франківську сталося кілька вибухів. Вони були досить гучними. Тим часом моніторингові канали інформують про те, що вибухи сталися і на території області. Зокрема, повідомлялося про небезпеку для Бурштина, Коломиї та Яремче. 

Своєю чергою, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про роботу протиповітряної оборони: "Увага! Працює ППО". 

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