Усиление отключений света после удара РФ: где и когда не будет электричества (график)

Завтра, 29 ноября, по указанию "Укрэнерго" графики будут применяться целые сутки.

После сегодняшнего массированного воздушного удара РФ по объектам энергетики в Украине графики отключений света ужесточаются.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Так, завтра, 29 ноября, время применения и объем ограничений электричества будут такими:

Для бытовых потребителей

00:00 – 06:00 – одна очередь отключений

06:00 – 14:00 – две очереди отключений

14:00 – 18:00 – три очереди отключений

18:00 – 22:00 – две очереди отключений

22:00 – 24:00 – одна очередь отключений

Для бизнеса и промышленности графики ограничения мощности будут действовать на протяжении всех суток.

Причина временного возврата ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

"Укрэнерго" предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений по своему адресу можно посмотреть на сайтах облэнерго, ОВА и ДТЭК.

Напомним, что в результате сегодняшнего массированного удара РФ чуть ли не половина Украины осталась без света.

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