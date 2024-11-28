Усиление отключений света после удара РФ: где и когда не будет электричества (график)

Завтра, 29 ноября, по указанию "Укрэнерго" графики будут применяться целые сутки.
После сегодняшнего массированного воздушного удара РФ по объектам энергетики в Украине графики отключений света ужесточаются.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Так, завтра, 29 ноября, время применения и объем ограничений электричества будут такими:
Для бытовых потребителей
- 00:00 – 06:00 – одна очередь отключений
- 06:00 – 14:00 – две очереди отключений
- 14:00 – 18:00 – три очереди отключений
- 18:00 – 22:00 – две очереди отключений
- 22:00 – 24:00 – одна очередь отключений
Для бизнеса и промышленности графики ограничения мощности будут действовать на протяжении всех суток.
Причина временного возврата ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
Энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
"Укрэнерго" предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений по своему адресу можно посмотреть на сайтах облэнерго, ОВА и ДТЭК.
Напомним, что в результате сегодняшнего массированного удара РФ чуть ли не половина Украины осталась без света.
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