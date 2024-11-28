Можно ли пить алкоголь, если вы на диете: об этом стоит знать

Во время диеты наш организм испытывает стресс, связанный с ограничениями в пище, поэтому может возникнуть желание снять напряжение с помощью крепких напитков.
Рассказываем, как употребление алкоголя при соблюдении диеты может сказаться на фигуре.
Можно ли набрать лишний вес, если пить алкоголь: объяснение экспертов
- Алкоголь содержит калории. На 1 грамм этилового спирта приходится 7 ккал. Если пить вино, шампанское, коктейли или ликеры, в которых калорийность увеличивается в разы за счет содержания сахара, это может негативно сказаться на фигуре.
- Алкоголь замедляет метаболизм Когда в организм попадает алкоголь вместе с пищей, сначала усваиваются спиртные напитки, пища остается на потом. Поэтому съеденные бутерброды или шашлык непременно осядут лишними килограммами на теле.
- Алкоголь замедляет выработку тестостерона. Этот гормон отвечает за набор мышечной ткани. Чем ниже уровень тестостерона, тем медленнее будут расти мышцы. А чем меньше мышц, тем медленнее происходит обмен веществ и быстрее накапливается лишняя жировая ткань.
- Алкоголь задерживает воду. Алкоголь – это мочегонное средство. Из-за больших доз выпитого возникает сильное обезвоживание организма, и человек начинает пить много воды.
- Алкоголь усиливает аппетит. Опьянение усиливает разные желания: агрессию, половое влечение и чувство голода.
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