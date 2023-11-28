Оказывается, чай без сахара – вреден: когда и почему

Чай – очень популярный во всем мире напиток. И много дискуссий возникает на тему, лучше его пить с сахаром или без.

Многие считают, что добавлять сахар в чай – бессмысленно. Мол, этот напиток и так хорошо тонизирует, да еще имеет низкую калорийность, поэтому прекрасно подходит для поддержания здоровья.

Но некоторые диетологи и титестеры (профессиональные дегустаторы чая) утверждают, что чай с сахаром имеет несколько важных, хотя и неочевидных преимуществ.

Почему нужно пить чай с сахаром

Если приготовить сладкий чай, он может взбодрить. Это и неудивительно. Ведь происходит повышение уровня глюкозы в крови. Именно по этой причине врачи рекомендуют обязательно пить чай с сахаром, если вы чувствуете слабость или головокружение. Он может помочь привести самочувствие в норму. А вот чай без сахара в таком случае вообще не поможет.

Если же говорить о вкусовых качествах, то благодаря сахару улучшается вкус и аромат некрепко заваренного чая. У большинства сортов, выделяющих большое количество дубильных веществ, сахар помогает убрать горчинку. Например, это отлично работает с индийским чаем ассам, молочным улунгом, фруктовыми миксами.

Чай с сахаром и молоком рекомендуется пить после любых отравлений, ведь он прекрасно очищает желудочно-кишечный тракт и способствует нормализации пищеварения.

А еще свежий чёрный чай с сахаром помогает быстро выйти из стресса, наладить работу сердечно-сосудистой системы.

Что будет, если пить чай без сахара: вред

Чай без сахара: польза и вред / Фото: Pexels

Иногда встречается индивидуальная непереносимость напитка. Если не добавлять в него сахар, чай становится слишком крепким, терпким, поэтому такой напиток следует с осторожностью употреблять людям с повышенным давлением глаз. Очень крепкий чай без сахара может даже вымывать фтор из зубов, а о влиянии такого напитка на эмаль известно уже достаточно давно. Если пить крепкий черный чай каждый день, эмаль будет желтеть, тускнеть.

Именно добавление в чай сахара помогает катехинам (антиоксидантам, которые защищают организм от развития сердечно-сосудистых заболеваний, угнетают вирус гриппа, тормозят процесс старения) лучше усваиваться в организме. Это доказало исследование американских ученых.

Чем заменить сахар в чае

Если вы хотите отказаться от сахара или сократить его употребление, но любите сладкий чай, ловите пять лучших альтернатив.

Мед помогает снизить окислительный стресс, успокоить больное горло, поддержать низкий уровень сахара в крови.

Кокосовый сахар имеет почти вдвое меньший гликемический индекс, чем обычный сахар. А еще в нем содержатся железо, витамин С, витамины группы В и антиоксиданты.

Кленовый сироп стабилизирует уровень сахара в крови, помогает пищеварению и борется с воспалениями внутри организма. А еще в нем очень мало калорий.

Фрукты и ягоды – хотя они не такие сладкие, как сахар, но более полезны. Можно разнообразить вкус чая с помощью яблока, груши, клюквы, апельсина, смородины.

Стевия – это популярный подсластитель растительного происхождения, который в 200 раз слаще белого сахара, но не содержит калорий.

Читайте также: