Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: подробности

Обошлось без пострадавших.
В ночь на среду, 27 ноября, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.
Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
"Сегодня ночью во время сигнала "Воздушная тревога" наши силы ПВО уничтожили один враждебный БПЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, обошлось без пострадавших. Кроме того, обращений по поводу повреждения имущества не поступало.
Как сообщалось, ночью во время российского удара в Киеве попадали обломки сбитых дронов в Днепровском районе. Есть потерпевшие.
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