Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи: подробиці

Вночі проти середи, 27 листопада, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі під час сигналу "Повітряна тривога" наші сили ППО знищили один ворожий БпЛА типу Shahed", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, минулося без потерпілих. Окрім того, звернень щодо пошкодження майна не надходило.

Як повідомлялося, вночі під час російського удару у Києві попадали уламки збитих дронів у Дніпровському районі. Є потерпілі.

Читайте також:

Мешканці задумалися про це тільки після прильоту! Що не так із пожежною безпекою в Києві