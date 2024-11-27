Какая ситуация на ключевых направлениях фронта: отчет ISW

Ситуация на украинском фронте остается сложной. ВСУ продолжают сдерживать врага, впрочем, есть и продвижение армии РФ.

Что происходит на ключевых направлениях фронта – говорится в отчете ISW.

Ситуація на фронті / Карта бойових дій ISW (9 фото)

Харьковщина

Как отмечают аналитики, ВСУ отразили российские трансграничные атаки северо-западнее Харькова. Армия РФ провела наступательные операции вблизи международной границы к северо-западу от Харькова в районе Казачьей Лопани и Кудеевки и к северо-востоку от Харькова в Волчанске 25 и 26 ноября. Российский милблогер заявил, что российская диверсионно-разведывательная группа вошла в Гоптовку (к северо-западу от Харькова, недалеко от украинско-российской границы) 25 ноября.

В Дергачевской МВА 26 ноября сообщили, что украинские войска отражают постоянные атаки небольших российских диверсионно-разведывательных групп в лесных массивах в районе границы Харьковской области с Россией.

Офицер украинской бригады, действующий на Харьковском направлении, 26 ноября заявил, что российские войска опрокидывают резервы для отвоевания утраченных позиций на направлениях Глубокое и Лукьянцы (севернее Харькова).

Луганщина

Утверждается, что украинские силы вернули ранее утраченные позиции к западу от Кременной на фоне российских наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 25 ноября, указывают на то, что ВСУ недавно вернули утраченные позиции к северо-востоку от Торского (к западу от Кременной).

Донетчина

Российские войска продолжали наступательные операции северо-восточнее Северского в районе Григоровки 25 и 26 ноября, но не достигли подтвержденных успехов. Враг также продолжал наступать на направлении Времен Яр 26 ноября, но не добился никаких результатов.

Армия РФ продолжала интенсивные наступательные операции на Торецком направлении 25 и 26 ноября, но не достигла поставленных целей.

Войска противника недавно продвинулись в направлении Покровска на фоне наступательных операций в этом районе 26 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 25 и 26 ноября, указывают на то, что россияне имеют продвижение юго-западнее Юровки и северо-восточнее Петровки (оба к югу от Покровска).

Также оккупанты продвинулись в направлении Курахового на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 26 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 25 ноября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись северо-западнее Дальнего (южнее Курахового).

Силы РФ недавно провели механизированную атаку численностью примерно во взвод по направлению Угледара, но не достигли никаких подтвержденных успехов 26 ноября.

Аналитики отмечают, что российские войска недавно продвинулись в районе границ Донецкой и Запорожской областей на фоне наступательных операций в этом районе 26 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 26 ноября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Новодаровки (юго-западнее Великой Новоселки).

Запорожье

Силы армии РФ продолжили атаки на западе Запорожской области в районе Новоандреевки (к северо-западу от Роботиного) и Белогорья (к северо-востоку от Роботиного) 25 и 26 ноября, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

Херсонщина

Российские войска, как установили в ISW, продолжали наступление на Днепровском направлении на восточном (левобережье) Херсонской области 25 и 26 ноября, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Ранее речь шла о том, что захватчики за прошедшие сутки оккупировали Новоселидовку и Петровку на Донетчине. Кроме того, по данным аналитиков, враг продвинулся возле Новомлынска, Желтого, Пустынки, Пушкиного, Раздольного, Разлива, Веселого Роща, Ровно, Солнцовки, в Кругляковке, Берестках и Курахово

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