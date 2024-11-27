Яка ситуація на ключових напрямках фронту: звіт ISW

Ситуація на українському фронті залишається складною. ЗСУ продовжують стримувати ворога, втім є й просування армії РФ.

Що відбувається на ключових напрямках фронту – йдеться у звіті ISW.

Ситуація на фронті / Карта бойових дій ISW (9 фото)

Харківщина

Як зауважують аналітики, ЗСУ відбили російські транскордонні атаки на північний захід від Харкова. Армія РФ провела наступальні операції поблизу міжнародного кордону на північний захід від Харкова в районі Козачої Лопані та Кудіївки та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська 25 та 26 листопада. Російський мілблогер заявив, що російська диверсійно-розвідувальна група увійшла до Гоптівки (на північний захід від Харкова, неподалік українсько-російського кордону) 25 листопада.

У Дергачівській МВА 26 листопада повідомили, що українські війська відбивають постійні атаки невеликих російських диверсійно-розвідувальних груп у лісових масивах у районі кордону Харківської області з Росією.

Офіцер української бригади, що діє на Харківському напрямі, 26 листопада заявив, що російські війська перекидають резерви для відвоювання втрачених позицій на напрямках Глибоке та Лук'янці (північніше Харкова).

Луганщина

Стверджується, що українські сили повернули раніше втрачені позиції на захід від Кремінної на тлі російських наступальних операцій уздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 листопада, вказують на те, що ЗСУ нещодавно повернули втрачені позиції на північний схід від Торського (на захід від Кремінної).

Донеччина

Російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Сіверська у районі Григорівки 25 і 26 листопада, але не досягли підтверджених успіхів. Ворог також продовжував наступати на напрямку Часів Яр 26 листопада, але не досяг жодних результатів.

Армія РФ продовжувала інтенсивні наступальні операції на Торецькому напрямку 25 і 26 листопада, але не досягла поставленої мети.

Війська противника нещодавно просунулися в напрямку Покровська на тлі наступальних операцій у цьому районі 26 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 і 26 листопада, вказують на те, що росіяни мають просування на південний захід від Юрівки та на північному сході Петрівки (обидва на південь від Покровська).

Також окупанти просунулися в напрямку Курахового на тлі наступальних операцій, що продовжуються, в цьому районі 26 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 листопада, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Дальнього (на південь від Курахового)

Сили РФ нещодавно провели механізовану атаку чисельністю приблизно у взвод у напрямку Вугледара, але не досягли жодних підтверджених успіхів 26 листопада.

Аналітики відзначають, що російські війська нещодавно просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей на тлі наступальних операцій у цьому районі 26 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 листопада, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Новодарівки (південний захід від Великої Новосілки).

Запоріжжя

Сили армії РФ продовжили атаки на заході Запорізької області в районі Новоандріївки (на північний захід від Роботиного) та Білогір'я (на північний схід від Роботиного) 25 та 26 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Херсонщина

Російські війська, як встановили у ISW, продовжували наступ на Дніпровському напрямку на східному (лівобережжі) Херсонської області 25 та 26 листопада, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Раніше йшлося про те, що загарбники протягом минулої доби окупували Новоселидівку та Петрівку, що на Донеччині. Крім того, за даними аналітиків, ворог просунувся біля Новомлинська, Жовтого, Пустинки, Пушкіного, Роздольного, Розливу, Веселого Гаю, Рівнополю, Сонцівки, у Кругляківці, Берестках та Кураховому

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