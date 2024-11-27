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Як приготувати пшоняну кашу з гарбузом

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
93 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
126
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати пшоняну кашу з гарбузом

Пшоняна каша з гарбузом / Фото: Credits

Пшоняна каша з гарбузом – це яскрава, корисна страва, яка багатьом знайома від дитинства.

Головна умова для смачної каші - добре промийте крупу і ошпарте її окропом, щоб видалити гіркоту. Пшоняна крупа чудово поєднується з молоком і гарбузом і виходить ніжною і солодкою, навіть із невеликою кількістю цукру.

Інгредієнти

крупа пшоняна
200 г
гарбуз
500 г
молоко
600 мл
вода
1 скл.
цукор
1 скл.
сіль
1/4 ч. л.
масло вершкове
  1. Пшоняну крупу добре промийте доти, поки вода не стане прозорою, потім ошпарте її окропом.
  2. Гарбуз вимийте, очистіть та наріжте на середні шматочки. Викладіть у каструлю, залийте водою, доведіть до кипіння та варіть на невеликому вогні 10 хвилин. Потовчіть гарбуз до однорідного стану. Посоліть, влийте гаряче молоко, додайте пшоняну крупу, цукор, перемішайте і варіть під закритою кришкою на невеликому вогні, помішуючи приблизно 20 хвилин, до готовності пшона.
  3. Дайте каші настоятися 5-10 хвилин і подайте її гарячою з вершковим маслом.

Поради:

  • Молоко використовуйте будь-якої жирності.
  • Якщо каша надто густа, додайте води чи молока.

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