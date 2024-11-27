Як приготувати пшоняну кашу з гарбузом

Пшоняна каша з гарбузом – це яскрава, корисна страва, яка багатьом знайома від дитинства.
Головна умова для смачної каші - добре промийте крупу і ошпарте її окропом, щоб видалити гіркоту. Пшоняна крупа чудово поєднується з молоком і гарбузом і виходить ніжною і солодкою, навіть із невеликою кількістю цукру.
Інгредієнти
- крупа пшоняна
- 200 г
- гарбуз
- 500 г
- молоко
- 600 мл
- вода
- 1 скл.
- цукор
- 1 скл.
- сіль
- 1/4 ч. л.
- масло вершкове
- Пшоняну крупу добре промийте доти, поки вода не стане прозорою, потім ошпарте її окропом.
- Гарбуз вимийте, очистіть та наріжте на середні шматочки. Викладіть у каструлю, залийте водою, доведіть до кипіння та варіть на невеликому вогні 10 хвилин. Потовчіть гарбуз до однорідного стану. Посоліть, влийте гаряче молоко, додайте пшоняну крупу, цукор, перемішайте і варіть під закритою кришкою на невеликому вогні, помішуючи приблизно 20 хвилин, до готовності пшона.
- Дайте каші настоятися 5-10 хвилин і подайте її гарячою з вершковим маслом.
Поради:
- Молоко використовуйте будь-якої жирності.
- Якщо каша надто густа, додайте води чи молока.
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