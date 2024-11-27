Як приготувати пшоняну кашу з гарбузом

Пшоняна каша з гарбузом – це яскрава, корисна страва, яка багатьом знайома від дитинства.

Головна умова для смачної каші - добре промийте крупу і ошпарте її окропом, щоб видалити гіркоту. Пшоняна крупа чудово поєднується з молоком і гарбузом і виходить ніжною і солодкою, навіть із невеликою кількістю цукру.

Інгредієнти крупа пшоняна 200 г гарбуз 500 г молоко 600 мл вода 1 скл. цукор 1 скл. сіль 1/4 ч. л. масло вершкове

Пшоняну крупу добре промийте доти, поки вода не стане прозорою, потім ошпарте її окропом. Гарбуз вимийте, очистіть та наріжте на середні шматочки. Викладіть у каструлю, залийте водою, доведіть до кипіння та варіть на невеликому вогні 10 хвилин. Потовчіть гарбуз до однорідного стану. Посоліть, влийте гаряче молоко, додайте пшоняну крупу, цукор, перемішайте і варіть під закритою кришкою на невеликому вогні, помішуючи приблизно 20 хвилин, до готовності пшона. Дайте каші настоятися 5-10 хвилин і подайте її гарячою з вершковим маслом.

Поради:

Молоко використовуйте будь-якої жирності.

Якщо каша надто густа, додайте води чи молока.

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