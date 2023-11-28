Виявляється, чай без цукру – шкідливий: коли і чому

Чай – дуже популярний в усьому світі напій. І багато дискусій виникає на тему, краще його пити з цукром чи без.

Багато людей вважають, що додавати цукор у чай – безглуздо. Мовляв, цей напій і так добре тонізує та ще й має низьку калорійність, тому чудово підходить для підтримання здоров'я.

Але деякі дієтологи та тітестери (професійні дегустатори чаю) стверджують, що чай із цукром має кілька важливих, хоча й неочевидних переваг.

Чому потрібно пити чай з цукром

Якщо приготувати солодкий чай, від може підбадьорити. Це й не дивно. Адже відбувається підвищення рівня глюкози в крові. Саме з цієї причини лікарі рекомендують обов'язково пити чай з цукром, якщо ви відчуваєте слабкість або запаморочення. Він може допомогти привести самопочуття в норму. А ось чай без цукру в такому разі взагалі не допоможе.

Якщо ж говорити про смакові якості, то завдяки цукру покращується смак і аромат неміцно завареного чаю. У більшості сортів, які виділяють велику кількість дубильних речовин, цукор допомагає прибрати гіркуватість. Наприклад, це чудово працює з індійським чаєм асам, молочним улунгом, фруктовими міксами.

Чай з цукром і молоком рекомендовано пити після будь-яких отруєнь, адже він чудово очищує шлунково-кишковий тракт та сприяє нормалізації травлення.

А ще свіжий чорний чай з цукром допомагає швидко вийти зі стресу, налагодити роботу серцево-судинної системи.

Що буде, якщо пити чай без цукру: шкода

Чай без цукру: користь і шкода / Фото: Pexels

Інколи трапляється індивідуальна непереносимість напою. Якщо не додавати до нього цукор, чай стає надто міцним, терпким, а тому такий напій треба з обережністю вживати людям із підвищеним тиском очей. Дуже міцний чай без цукру може навіть вимивати фтор із зубів, а про вплив такого напою на емаль відомо вже доволі давно. Якщо пити міцний чорний чай щодня, емаль буде жовтіти, тьмяніти.

Саме додавання до чаю цукру допомагає катехінам (антиоксидантам, які захищають організм від розвитку серцево-судинних захворювань, пригнічують вірус грипу, гальмують процес старіння) краще засвоюватися в організмі. Це довело дослідження американських вчених.

Чим замінити цукор у чаї

Якщо ж ви хочете відмовитися від цукру чи скоротити його вживання, але любите солодкий чай, ловіть п'ять найкращих альтернатив.

Мед допомагає зменшити окислювальний стрес, заспокоїти хворе горло, підтримати низький рівень цукру в крові.

Кокосовий цукор має майже вдвічі менший глікемічний індекс, ніж звичайний цукор. А ще в ньому містяться залізо, вітамін С, вітаміни групи В та антиоксиданти.

Кленовий сироп стабілізує рівень цукру в крові, допомагає травленню та бореться із запаленнями всередині організму. А ще в ньому дуже мало калорій.

Фрукти та ягоди – хоча вони не такі солодкі, як цукор, але корисніші. Можні урізноманітнити смак чаю за допомогою яблука, груші, журавлини, апельсина, смородини.

Стевія – це популярний підсолоджувач рослинного походження, який у 200 разів солодший за білий цукор, але не містить калорій.

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