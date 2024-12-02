За ночь в Беларусь залетели более 30 российских дронов Shahed

Беспилотники залетали в направлении Лоева, Брагина, Речицы, Мозыря, Гомеля и Хойника.
За ночь на понедельник, 2 декабря, в Беларусь залетел 31 российский дрон Shahed.
Об этом пишет мониторинговый проект "Белорусский Гаюн".
Беспилотники залетали в направлении Лоева, Брагина, Речицы, Мозыря, Гомеля и Хойника. А один дрон двигался в направлении Беларуси, развернулся и вылетел в Россию, оттуда снова вернулся в Беларусь, там совершил еще один разворот – и вернулся обратно в Россию.
По данным Воздушных сил Украины, в Беларусь и Россию ночью вернулись шесть беспилотников.
Напомним, в Тернополе в результате атаки попадание БпЛА в жилой дом.
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