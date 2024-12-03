Вчені виявили умови для існування життя під поверхнею Марса

Поверхня Марса через низькі температури та тиск непридатна для життя, але глибоко під нею є джерела тепла й енергії.

Вчені зробили відкриття, яке може наблизити нас до виявлення позаземного життя. Дослідження показало, що під поверхнею північної півкулі Марса, в районі Ацидалійської рівнини, можуть існувати умови, сприятливі для життя. Цей регіон, шириною близько 1800 миль, має достатню кількість води, тепла та енергії для підтримки метаногенів — бактерій, що виробляють метан.

Про це пише видання Mail Online.

Ацидалійська рівнина стала перспективною ціллю для майбутніх місій, спрямованих на пошук життя на Червоній планеті. Наступним кроком буде пробурювання поверхні, щоб дістатися до можливих середовищ проживання бактерій. Однак для цього знадобляться технології, які наразі ще не створені, та масштабні пілотовані місії.

Метаногени, які могли б існувати під поверхнею Марса, є екстремофілами — організмами, що виживають в екстремальних умовах. На Землі їх знаходять у болотах, шлунках травоїдних тварин і навіть у розкладених органічних речовинах. Для виживання їм не потрібні кисень чи сонячне світло.

Метаногени / Фото: NASA

Поверхня Марса через низькі температури та тиск непридатна для життя, але глибоко під нею є джерела тепла й енергії. Радіоактивний розпад таких елементів, як торій, може забезпечувати енергію, а вода з древніх океанів може слугувати джерелом життєво необхідних компонентів.

У 2028 році Європейське космічне агентство планує запустити марсохід Rosalind Franklin, обладнаний буром для дослідження поверхні Марса. Однак він зможе проникнути лише на глибину семи футів, тоді як необхідно бурити на кілька миль углиб, щоб перевірити відкриття.

Це дослідження наближає нас до розв’язання суперечок щодо метану на Марсі, оскільки наявність цих бактерій може пояснити його джерело.

Фото: NASA

Біогеохімік із Барселонського університету Андреа Буттуріні разом із колегами виявили перспективний регіон на Марсі, де можуть існувати умови для життя. Вони проаналізували дані марсіанських орбітальних апаратів, зокрема карти розподілу торію — радіоактивного елемента, що може забезпечувати енергію для мікроорганізмів, — та зіставили їх із даними про підповерхневий лід, отриманими місіями, такими як китайський марсохід Чжуронг.

У ході дослідження було встановлено, що найперспективнішим місцем є південна частина Ацидалійської рівнини в середніх широтах. Цей регіон багатий на глинисті й карбонатні відкладення, які вказують на можливу активність ґрунтових вод. Температура в підземних умовах становить від 32 до 50°F, що створює потенційні умови для рідкої води в марсіанському ґрунті, а разом із нею і для бактеріального життя.

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Науковці вважають, що саме тут можуть існувати холодостійкі метаногени, подібні до Methanosarcinaceae та Methanomicrobiaceae, які виробляють метан у процесі метаболізму. Якщо ця теорія підтвердиться, це стане революційним відкриттям, оскільки дасть докази існування життя за межами Землі та пояснить наявність метану в марсіанській атмосфері.

Питання метану на Марсі залишається спірним. Марсохід Curiosity виявив його в атмосфері, але орбітальний апарат ExoMars Trace Gas Orbiter цього не підтвердив. Нова інформація про метаногенів під поверхнею Марса може дати відповідь на давні суперечки про походження метану на Червоній планеті.

Нагадаємо, що науковці знайшли найдавніший прямий доказ наявності рідкої води на Марсі, що свідчить про можливість існування життя в давнину.