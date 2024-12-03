Нічна атака "Шахедами" по Україні: скільки дронів знищила ППО

Є кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури у двох областях.
Російські війська атакували Україну 28 ударними безпілотниками у ніч проти 3 грудня. Сили ППО збили більшість ворожих дронів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Російська армія у ніч проти 3 грудня влаштувала атаку дронами по Україні з напрямків Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла, Міллерово. Ворог запустив 28 ударних безпілотників типу "Шахед" та дронів інших типів.
Підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України збили 22 ворожі безпілотники у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
Ще один БпЛА було локаційно втрачено і два дрони вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.
Зазначається, що зафіксовано кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури на Тернопільщині та Рівненщині.
Нагадаємо, вночі російський дрон у Тернополі влучив у об’єкт інфраструктури, внаслідок чого частина міста залишилась без світла.
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