Армія РФ просувається біля трьох міст Донеччини: звіт про фронт від ISW

Українські війська нещодавно просунулися біля Часового Яру. Водночас російські окупанти просуваються поблизу Торецька, Покровська та Курахового.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Бої в Харківській області

Російська армія вела наступальні дії вздовж міжнародного кордону на півночі Харківської області у напрямку Козачої Лопані, у районі Стариці, Тихого та Вовчанська. Однак просувань ворог не мав.

Як стверджували російські "воєнкори", що їхні війська контратакували у Вовчанську, поблизу Глибокого та в напрямку Липців.

Однин з російських блогерів заявляв, що Сили оборони України періодично атакували поблизу Глибокого та на його флангах, щоб відрізати ворожі війська від наземних ліній зв'язку та резервів.

Ситуація на фронті в Луганській області

Російські загарбники продовжили наступ на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, але не просунулися.

Російські "воєнкори" стверджували, що їхня армія просунулась на північ від Куп'янська вздовж правого берега річки Оскіл поблизу Новомлиська та на південний схід від Куп'янська біля Колісниківки, Кругляківки, Загризово, Піщаного та Берестового, а також біля Лозової та Зеленого Гаю.

Заступник командира українського підрозділу БпЛА, який діяв на Куп'янському напрямку, заявив, що окупанти намагаються обійти оборону під Куп'янськом і захопити позиції на лівому березі річки Оскіл. Військовий також заявив, що Кругляківка – спірна "сіра зона".

Загарбники продовжували наступати у районі Глушківки та Кругляківки, біля Лозової, Зеленого Гаю, Копанок, Греківки, Чернещини, Дружелюбівки, Ямполівки, Тернів, Торського та Григорівки.

Бойові дії в Донецькій області

Російська армія продовжила наступальні операції на північний схід від Сіверська у районі Білогорівки, але просувань не було.

Речниця Луганського угруповання військ ЗСУ Анастасія Бобовнікова заявила, що ворожа техніка намагається просунутися через відкриті поля у напрямку Сіверська. Це дозволяє українським силам легко визначити місце перебування ворога та завдати удару по ньому.

ЗСУ нещодавно просунулися на Часівярському напрямку.

На геолокаційних кадрах за 2 грудня видно удари загарбників по українських підрозділах. Це свідчить про те, що ЗСУ нещодавно просунулися на південний схід від Часового Яру вздовж траси Т0504 Бахмут – Костянтинівка.

Ворог продовжував атакувати у центі Часового Яру біля заводу вогнетривів, поблизу міста та біля Григорівки.

Офіцер бригади ЗСУ заявив, що ворог намагається "проникнути" до Часового Яру групами по два-три бійці у сутінках і за поганої погоди, щоб захиститися від ударів FPV-дронами. Офіцер також зазначив, що росіяни рідко проводять механізовані штурми поблизу Часового Яру.

Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку, а саме на південь від Торецька до шахти "Центральна".

Як заявила Бобовнікова, окупанти проводять піхотні штурми у районі Торецька, оскільки бронетехніці важко пересуватися містами, але нещодавно ворог наступав за підтримки бронетехніки поблизу Неліпівки.

Бобовнікова також повідомила, що за тиждень штурмів Торецька армія РФ зазнала втрат у понад 500 бійців.

Російська армія нещодавно просунулася в Покровському напрямку, а саме в межах Жовтого.

Загарбники продовжували атакувати у районі Миролюбівки та Променя, біля Лисівки, Красного Яру, Нових Трудів, Даченського, Жовтого, Чумацького і Пушкіного.

Окупанти нещодавно незначно просунулися на північ і північний захід від Курахового. Геолокаційні кадри свідчить, що ворог просунувся на північний захід від Сонцівки, на захід від Берестків, та на північному березі Курахівського водосховища.

Російський "воєнкор" визнав, що ЗСУ зберігають позиції у західній частині Сонцівки. Це узгоджується з поточною оцінкою аналітиків ISW на лінії фронту.

Російські блогери заявляли, що армія РФ проводить "зачистку" або захопила Старі Терни, просувається вулицями Соборна і Миру в Кураховому, а також наступає в районі Дальнього.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ окупували більше половини Курахового, хоча аналітики оцінюють, що захоплено лише 39% населеного пункту.

Повідомляється, що війська РФ продовжували атакувати поблизу самого Курахового, біля Берестків, Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки та в напрямку Дальнього 1 і 2 грудня.

1 і 2 грудня російські джерела зробили непідтверджені заяви про просування військ РФ на північний схід від Вугледара, але в ISW не можуть підтвердити ці заяви.

Російські блогери стверджували, що путінські війська закріпилися на південно-східній околиці Єлизаветівки та на північно-західній околиці Іллінки (на північ від Вугледара).

Російський "воєнкор" розповідав, що війська РФ контролюють 75% Романівки (на північний схід від Вугледара), але в ISW зафіксували, що росіяни діють на території 11% цього населеного пункту.

Російські джерела стверджували, що путінські війська начебто захопили село Новий Комар і просунулися у напрямку Розлива.

За словами російського "воєнкора", загарбники покращують свої позиції на північному та південному флангах Великої Новосілки, та порушують матеріально-технічне забезпечення ЗСУ, перш ніж розпочати "повномасштабний штурм" населеного пункту.

Південний фронт

Російські "воєнкори" заявляли про позиційні бої на заході Запорізької області, але змін на лінії фронту не було.

Російський блогер стверджував, що окупанти відновлять наступальні операції у західній частині Запорізькій області після 5 грудня, і що вони можуть спробувати перетнути річку Дніпро у невизначеному районі Херсонської області.

Російська армія продовжувала наступ на Дніпровському напрямку, зокрема на лівому березі Херсонщини. Просувань не було.

Нагадаємо, за даними DeepState, російські загарбники просунулися у Старих Тернах, Кураховому, біля Кругляківки та Пушкіного.

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