Шольц написав послання Путіну з Києва: на чому наголосив

Допомога триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну. І Путін має це усвідомити.

Про це написав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Моє послання з Києва Путіну: Ми в цьому надовго. Наша підтримка України не послабиться. Ми будемо поруч з українським народом – скільки завгодно", – наголосив Шольц.

Шольц та Зеленський

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Це сталося вперше за два з половиною роки.

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