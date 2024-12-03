Армия РФ продвигается около трех городов Донетчины: отчет о фронте от ISW

Украинские войска недавно продвинулись у Часов Яра. В то же время российские оккупанты продвигаются вблизи Торецка, Покровска и Курахового.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Бои в Харьковской области

Российская армия вела наступательные действия вдоль международной границы на севере Харьковской области в направлении Казачьей Лопани, в районе Старицы, Тихого и Волчанска.

Как утверждали российские "военкоры", их войска контратаковали в Волчанске, близ Глубокого и в направлении Липцев.

Один из российских блогеров заявлял, что Силы обороны Украины периодически атаковали вблизи Глубокого и на его флангах, чтобы отрезать вражеские войска от наземных линий связи и резервов.

Ситуация на фронте в Луганской области

Российские захватчики продолжили наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная, но не продвинулись.

Российские "военкоры" утверждали, что их армия продвинулась к северу от Купянска вдоль правого берега реки Оскол вблизи Новомлыска и юго-восточнее Купянска возле Колесниковки, Кругляковки, Загрызово, Песчаного и Берестово, а также возле Лозовой и Зеленого Гая.

Заместитель командира украинского подразделения БпЛА, действовавший на Купянском направлении, заявил, что оккупанты пытаются обойти оборону под Купянском и захватить позиции на левом берегу реки Оскол. Военный также заявил, что Кругляковка – спорная "серая зона".

Захватчики продолжали наступать в районе Глушковки и Кругляковки, возле Лозовой, Зеленого Гая, Копанок, Грековки, Чернещины, Дружелюбовки, Ямполевки, Тернов, Торского и Григорьевки.

Боевые действия в Донецкой области

Российская армия продолжила наступательные операции северо-восточнее Северска в районе Белогоровки, но продвижений не было.

Представитель Луганской группировки войск ВСУ Анастасия Бобовникова заявила, что вражеская техника пытается продвинуться через открытые поля в направлении Северска. Это дает возможность украинским силам легко определить место нахождения врага и нанести удар по нему.

ВСУ недавно продвинулись на Часовоярском направлении.

На геолокационных кадрах за 2 декабря видны удары захватчиков по украинским подразделениям. Это свидетельствует о том, что ВСУ недавно продвинулись к юго-востоку от Часов Яра вдоль трассы Т0504 Бахмут – Константиновка.

Враг продолжал атаковать в центе Часов Яра у завода огнеупоров, вблизи города и у Григоровки.

Офицер бригады ВСУ заявил, что враг пытается "проникнуть" в Часов Яр группами по два-три бойца в сумерках и в плохую погоду, чтобы защититься от ударов FPV-дронами.

Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении, а именно к югу от Торецка до шахты "Центральная".

Как заявила Бобовникова, оккупанты проводят пехотные штурмы в районе Торецка, поскольку бронетехнике тяжело передвигаться по городу, но недавно враг наступал при поддержке бронетехники вблизи Нелиповки.

Бобовникова также сообщила, что за неделю штурмов Торецка армия РФ понесла потери более чем в 500 бойцов.

Российская армия недавно продвинулась на Покровском направлении, а именно в пределах Желтого.

Захватчики продолжали атаковать в районе Миролюбовки и Променя, возле Лысовки, Красного Яра, Новых Трудов, Даченского, Желтого, Чумацкого и Пушкино.

Оккупанты недавно незначительно продвинулись к северу и северо-западу от Курахово. Геолокационные кадры свидетельствуют, что враг продвинулся к северо-западу от Солнцевки, к западу от Берестков, и на северном берегу Кураховского водохранилища.

Российский "военкор" признал, что ВСУ сохраняют позиции в западной части Солнцевки. Это согласуется с текущей оценкой аналитиков ISW на линии фронта.

Российские блогеры заявляли, что армия РФ проводит "зачистку" или захватила Старые Терны, продвигается по улицам Соборная и Мира в Курахово, а также наступает в районе Дальнего.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ оккупировали более половины Курахово, хотя аналитики оценивают, что захвачено только 39% населенного пункта.

Сообщается, что войска РФ продолжали атаковать вблизи самого Курахово, у Берестков, Старых Тернов, Солнцевки, Зари, Новодмитровки и в направлении Дальнего 1 и 2 декабря.

1 и 2 декабря российские источники сделали неподтвержденные заявления о продвижении войск РФ северо-восточнее Угледара, но в ISW не могут подтвердить эти заявления.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска закрепились на юго-восточной окраине Елизаветовки и на северо-западной окраине Ильинки (севернее Угледара).

Российский "военкор" рассказывал, что войска РФ контролируют 75% Романовки (к северо-востоку от Угледара), но в ISW зафиксировали, что россияне действуют на территории 11% этого населенного пункта.

Российские источники утверждали, что путинские войска якобы захватили деревню Новый Комар и продвинулись в направлении Разлива.

По словам российского "военкора", захватчики улучшают свои позиции на северном и южном флангах Великой Новоселки и нарушают материально-техническое обеспечение ВСУ, прежде чем начать "полномасштабный штурм" населенного пункта.

Южный фронт

Российские "военкоры" заявляли о позиционных боях на западе Запорожской области, но изменений на линии фронта не было.

Российский блогер утверждал, что оккупанты возобновят наступательные операции в западной части Запорожской области после 5 декабря, и что они могут попытаться пересечь реку Днепр в неопределенном районе Херсонской области.

Российская армия продолжала наступление на Днепровском направлении, в частности, на левом берегу Херсонщины.

Напомним, по данным DeepState, российские захватчики продвинулись в Старых Тернах, Курахово, возле Кругляковки и Пушкино.

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