Сумський район пережив понад 2600 атак за листопад – районна рада

У листопаді 2024 року Сумський район зазнав понад 2600 обстрілів різними видами озброєння, зокрема 195 ударів FPV-дронів, 279 скидань вибухівки з безпілотників, 238 влучань керованих авіабомб і 12 — некерованих авіаракет, а також 9 ракетних ударів і 5 атак дронів-камікадзе "Шахед". Унаслідок цих атак загинуло 15 мирних жителів, понад 120 осіб зазнали поранень.

Про це повідомив голова Сумської районної ради Геннадій Дем'яненко.

"Минулий тиждень також не став винятком. Найбільше атак припало на Краснопільську громаду – 131 удар. Пошкодження будинків та господарських будівель зафіксовані в Бездрицькій, Хотінській і Миропільській громадах. У останніх двох по одному цивільному мешканцю поранено. У Сумській громаді через обстріл автостоянки та СТО загинули двоє людей. Висловлюємо глибокі співчуття їхнім родинам і близьким. Цей удар пошкодив багатоквартирні будинки, дитячий садок і понад десять автомобілів", – розповів Геннадій Дем'яненко.

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Він також додав, що протиповітряні сили України продовжують демонструвати високий професіоналізм. За даними Дем'яненка, над Сумщиною було збито близько 150 ворожих безпілотників.

"Ми вдячні їм за відвагу та самовідданість! Дякуємо всім, хто працює на захист нашої землі – військовим, добровольцям, рятувальникам і медичним працівникам. Кожен день – це боротьба, але разом ми вистоїмо", – підкреслив він.

Нагадаємо, що за листопад Росія 26 разів атакувала Харків різними типами зброї. Загальна тривалість сигналу повітряної тривоги склала 97 годин та 7 хвилин.