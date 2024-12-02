Пекельна ніч в Україні: що відомо про удар по Тернополю та де ще гриміли вибухи

В ніч проти 2 грудня росіяни атакували Тернопіль безпілотниками. Внаслідок ворожого удару у будинку виникла пожежа. Є загиблі та поранені.

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Удар по Тернополю

Російські війська в ніч на 2 грудня атакували дронами Тернопіль. Внаслідок атаки у житловому будинку сталася пожежа. Про це близько 2 години ночі повідомили мер міста Сергій Надал і очільник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.

Перші миті після влучання ворожого безпілотника опублікували у соціальних мережах.

Приблизно в цей же час очільник ОВА уточнив, що через атаку одна людина загинула, інші отримали поранення. Вже згодом мер міста написав, що ворожий дрон потрапив у верхній поверх багатоповерхівки в одному з мікрорайонів міста: "Є загиблі та постраждалі. Рятувальники гасять пожежу".

За уточненою інформацією Сергія Надала, після влучання дрону у багатоквартирний будинок, пожежа охопила квартири на 5 поверху, а також частково третій і четвертий поверхи.

Наслідки ворожої атаки

Своєю чергою рятувальники повідомили, що удар дрону спричинив масштабну пожежу в багатоквартирному будинку. Внаслідок атаки одна людина загинула, троє отримали поранення, а близько 100 мешканців евакуювали. Крім того, вибуховою хвилею було пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто.

У якому стані містяни

Тернополяни досі оговтуються від нічної атаки ворога. Місцева мешканка Серафима розповіла "Суспільному", що одразу не зрозуміла, що влучання було у її будинок.

"Гучно було, почули вибух. Одразу не зрозуміли, що це у наш будинок. Почули, що в під'їзді люди почали виходити, то тоді вже зрозуміли. Коли відкрили двері, то під'їзд вже був у диму. Ми швидко зібрали документи і вибігли. Ми з сином сіли в машину і поїхали", - поділилася жінка.

Вранці, 2 грудня, стало відомо, чим саме окупанти вгатили по Тернополю. Очільник ОВА В'ячеслав Негода повідомив, що цього разу у житловий будинок влучив не "Шахед".

Вибухи на Хмельниччині

Зазначимо, що цієї ночі неспокійно було у багатьох областях України. Зокрема, вибухи прогриміли на Хмельниччині.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили та знешкодили 4 ворожих БпЛА, - повідомили в ОВА.

Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило.

Атака на Київ

Сигнал повітряної тривоги лунав і у столиці. Очільник КМВА Сергій Попко розповів, що ворожі дрони заходили до Києва як і раніше - хвилями і з різних напрямків. Силами оборони було виявлено і знешкоджено близько двох десятків БпЛА противника, які потенційно загрожували столиці. Внаслідок атаки руйнувань чи постраждалих у місті немає.

Як відпрацювала ППО

Загалом цієї ночі окупанти випустили 110 "Шахедів" та безпілотників інших типів з чотирьох районів - Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, повідомили у Повітряних Силах.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

50 безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, 6 — вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та Білорусі.

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