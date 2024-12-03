РФ атакувала Рівненську область: куди поцілив ворог

На місці російської атаки на Рівненщині працюють усі відповідні служби.
Російські війська атакували Рівненську область у ніч проти 3 грудня. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
Коваль поінформував про деякі подробиці щодо атаки на Рівненську область.
"Знову ворожа атака на Рівненщину. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби", – йдеться в заяві.
Він додав, що за попередньою інформацією, під час ворожого удару минулося без поранених.
Голова ОВА пообіцяв надати більше інформації згодом.
Нагадаємо, російська армія в ніч проти 3 грудня атакувала Україну ударними безпілотниками "Шахед". На жаль, є влучання.
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