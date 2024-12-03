РФ атакувала Рівненську область: куди поцілив ворог

На місці російської атаки на Рівненщині працюють усі відповідні служби.

Російські війська атакували Рівненську область у ніч проти 3 грудня. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Коваль поінформував про деякі подробиці щодо атаки на Рівненську область.

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"Знову ворожа атака на Рівненщину. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби", – йдеться в заяві.

Він додав, що за попередньою інформацією, під час ворожого удару минулося без поранених.

Голова ОВА пообіцяв надати більше інформації згодом.

Нагадаємо, російська армія в ніч проти 3 грудня атакувала Україну ударними безпілотниками "Шахед". На жаль, є влучання.

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