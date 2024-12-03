РФ атаковала Ровенскую область: куда попал враг

На месте российской атаки в Ровенской области работают все соответствующие службы.
Российские войска атаковали Ровенскую область в ночь на 3 декабря. Целью стал объект энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.
Коваль проинформировал о некоторых подробностях об атаке на Ровенскую область.
"Снова вражеская атака на Ровенщину. Целью стал объект энергетической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы", – говорится в заявлении.
Он добавил, что, по предварительной информации, во время вражеского удара обошлось без раненых.
Глава ОВА пообещал предоставить больше информации позже.
Напомним, российская армия в ночь на 3 декабря атаковала Украину ударными беспилотниками "Шахед". К сожалению, есть попадания.
Читайте также: