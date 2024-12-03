РФ атаковала Ровенскую область: куда попал враг

На месте российской атаки в Ровенской области работают все соответствующие службы.

Российские войска атаковали Ровенскую область в ночь на 3 декабря. Целью стал объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

Коваль проинформировал о некоторых подробностях об атаке на Ровенскую область.

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"Снова вражеская атака на Ровенщину. Целью стал объект энергетической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы", – говорится в заявлении.

Он добавил, что, по предварительной информации, во время вражеского удара обошлось без раненых.

Глава ОВА пообещал предоставить больше информации позже.

Напомним, российская армия в ночь на 3 декабря атаковала Украину ударными беспилотниками "Шахед". К сожалению, есть попадания.

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