В Сумской области раздалось 129 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 76 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 129 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Эсманьская, Середино-Будская общины.

Великописаревское общество: с вражеских БпЛА сброшены боеприпасы (18 взрывов). Также были артиллерийские обстрелы (6 взрывов), удары FPV-дронами (5 взрывов), авиационный обстрел из вертолета 2 ракетами (2 взрыва).

Эсманьское общество: враг бил из минометов (17 взрывов), FPV-дронами (3 взрыва).

Краснопольское общество: россияне ударили из минометов (17 взрывов) и с БпЛА сбросили взрывные устройства (14 взрывов).

Середино-будская община: произошел сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв), удары с использованием FPV (2 взрыва).

Путивльская община: нанесен удар с использованием FPV (1 взрыв).

Миропольское общество: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв), удар с использованием FPV (1 взрыв). В результате обстрела поврежден автомобиль.

Хотинская община: нанесены удары FPV-дронами (8 взрывов), обстрел из СПГ (6 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов), артобстрел (10 взрывов).

Белопольское общество: враг ударил FPV дронами (2 взрыва), из минометов (7 взрывов) и сбросил вражеским БпЛА боеприпасы (2 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики снова атаковали общественный транспорт в Херсоне.

Кроме того, мы ранее информировали, что враг совершил комбинированную атаку на Киевщину.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.