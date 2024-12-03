На Сумщині пролунало 129 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 76 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 129 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Великописарівська громада: з ворожих БпЛА скинуто боєприпаси (18 вибухів). Також були артилерійські обстріли (6 вибухів), удари FPV-дронами (5 вибухів), авіаційний обстріл з гвинтокрила 2 ракетами (2 вибухи).

Есманьська громада: ворог бив з мінометів (17 вибухів), FPV-дронами (3 вибухи).

Краснопільська громада: росіяни вдарили з мінометів (17 вибухів) та з БпЛА скинули вибухові пристрої (14 вибухів).

Середино-Будська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух), удари із використанням FPV (2 вибухи).

Путивльська громада: здійснено удар із використанням FPV (1 вибух).

Миропільська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух), удар із використанням FPV (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль.

Хотінська громада: завдано удари FPV-дронами (8 вибухів), обстріл з СПГ (6 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів), артобстріл (10 вибухів).

Білопільська громада: ворог вдарив FPV дронами (2 вибухи), з мінометів (7 вибухів) та скинув ворожим БпЛА боєприпаси (2 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники знову атакували громадський транспорт у Херсоні.

Крім того, ми раніше інформували, що ворог здійснив комбіновану атаку на Київщину.

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