Російські дрони знову атакували Одеську область: багато поранених

Вночі 29 листопада російські війська здійснили кілька атак на Південний регіон України, використовуючи безпілотники.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Три населені пункти Одеського району зазнали руйнувань: пошкоджено 13 житлових та дачних будинків, гаражі, надвірні споруди, газогін і автомобіль.

Внаслідок ударів поранено семеро людей, проте точна кількість постраждалих наразі уточнюється. Як зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, чотирьох із них госпіталізували, зокрема жінку в тяжкому стані. Інші перебувають у стані середньої тяжкості. Трьом пораненим надали допомогу на місці.

Наслідки ворожої атаки на Одеську область / Фото: Національна поліція України

Наслідки ворожої атаки на Одеську область / Фото: Національна поліція України

Наслідки ворожої атаки на Одеську область / Фото: Національна поліція України

"На місцях подій працюють всі профільні служби. Поліцейські опитують громадян, фіксують наслідки ворожих атак, збирають докази чергового злочину Росії, забезпечують правопорядок. Всього від поліції задіяно 54 особи особового складу", - йдеться в повідомленні поліції.

Місцевих жителів закликають не ігнорувати сигнал "Повітряна тривога", негайно прямувати в укриття та перебувати там до сигналу "Відбій".

Нагадаємо, через атаку РФ одразу три АЕС України скоротили виробництво електроенергії.

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