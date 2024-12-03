В Тернополе БпЛА попал в объект инфраструктуры: часть города обесточена

Власти призывают граждан сделать запасы воды и зарядить гаджеты.
В Тернополе в ночь на 3 декабря вражеский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил городской голова Сергей Надал.
"Вражеский БпЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на территории Тернополя", — говорится в сообщении.
Глава города сообщил, что в результате удара часть города осталась без электричества.
"Энергетики и спасатели ликвидируют последствия атаки. Сделайте запасы воды, зарядите телефоны, — сообщил Надал.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне устроили по дому в Тернополе :.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия нацелилась на украинские АЭС.
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