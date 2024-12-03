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В Тернополе БпЛА попал в объект инфраструктуры: часть города обесточена

В Тернополе БпЛА попал в объект инфраструктуры: часть города обесточена

В Тернополе БпЛА атаковал энергетическую инфраструктуру / Фото: Associated Press

Власти призывают граждан сделать запасы воды и зарядить гаджеты.

В Тернополе в ночь на 3 декабря вражеский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Сергей Надал.

"Вражеский БпЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на территории Тернополя", — говорится в сообщении.

Глава города сообщил, что в результате удара часть города осталась без электричества.

"Энергетики и спасатели ликвидируют последствия атаки. Сделайте запасы воды, зарядите телефоны, — сообщил Надал.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне устроили по дому в Тернополе :.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия нацелилась на украинские АЭС.

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