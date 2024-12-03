Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 2 грудня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський район Одеської області!

БпЛА в західній частині Кіровоградщини, курс північно-західний.

БпЛА в південній частині Миколаївщини, курс північно-західний.

БпЛА в північній та південно-західній частині Чернігівщини, курс західний.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що за ніч до Білорусі залетіли понад 30 російських дронів Shahed.

Крім того, ми раніше інформували, що стало відомо, які дрони РФ використовує на Курщині.

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